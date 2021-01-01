السفير خليفة يلتقي مسؤولين في الخارجية البولندية

وارسو /سما/

التقى السفير الفلسطين لدى بولندا، محمود خليفة، اليوم الأربعاء، مديرة دائرة إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البولندية باتريشا اوزكان-كاروليفسكا، ومدير إدارة الأمم المتحدة وحقوق الإنسان في الخارجية بافيل رادومسكي.

وأطلع الشفير خليفة، المسؤولين في الخارجية البولندية، على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بحق الأسرى الفلسطينيين، والانتهاكات المتواصلة بحق الحركة الأسيرة وشعبنا.

وطالب خليفة خلال اللقاء، المجتمع الدولي وبولندا كعضو في مجلس حقوق الانسان، بحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين المختطفين في سجون الاحتلال، وإلزام الاحتلال بالمواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية.