  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عساف يُعرب عن تقديره لرسالة الأسرى التي ثمنت دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
عساف يُعرب عن تقديره لرسالة الأسرى التي ثمنت دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون



رام الله /سما/

عبّر المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، عن تقديره لما ورد في رسالة القادة الأسرى من حركة "فتح" و"حماس" والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، التي ثمنت دور الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في تغطية قضايا الحركة الأسيرة عامة، وتحديدا منذ عملية نفق الحرية.

وشدد الوزير عساف على أن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومكونات الإعلام الرسمي كافة، تضع امكانياتها خدمة لقضية الأسرى التي تتربع على رأس أولوياتها، وأن رسالة الأسرى بالحرية والكفاح الوطني من أجل إنجاز حقوق شعبنا تعد بوصلة لكافة أذرع الإعلام الرسمي الفلسطيني وتلفزيون فلسطين بطواقمه وإداراته وموظفيه.

وجدد عساف التأكيد على استمرار تلفزيون فلسطين في تخصيص التغطيات بما يليق بتضحيات وبطولات الحركة الأسيرة، بوصفه حلقة الوصل بين الأسرى وذويهم والعالم.

#الوزير أحمد عساف

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم": غزة بتصدرها “شرم الشيخ”: ماذا ستفعل الوساطة المصرية؟

محامي الاسيرين محمد ومحمود العارضة يكشف تفاصيل مرعبة بعد لقائهما

سياسة الوساطات : إسرائيل تريد تهدئة بغزة لكن هذا ما تسعى إليه مصر ..

كوخافي يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين وهذا ما أظهره التحقيق مع الزبيدي..

بالتفاصيل .. وفد أمني مصري إلى غزة الاسبوع المقبل لتسويق خطّة لابيد

غزة: المواصلات توضح حقيقة منعها إدخال قطع غيار الدراجات النارية

لبيد يكشف : خطتي بشأن غزة هدفها ممارسة ضغوط على حماس

الأخبار الرئيسية

بينت

بينيت: تركت علم إسرائيل مرفوعاً في شرم الشيخ.. والدولة الفلسطينية “مصيبة” تهدد وجودنا

عملية نفق الحرية: أسرى الجلبوع يروون تفاصيل التخطيط والتنفيذ للعملية

النخالة مخاطبا الاسرى: لن نتردد لحظة في دعم خيار المواجهة ونحن جزء من المعركة ولن نخذلكم

قادري

يعقوب قادري لمحاميته: سأحاول الهروب من جديد ولا يوجد أجمل من طعم الحرية

صحيفة اسرائيلية: التصعيد التدريجي في الساحات الفلسطينية بات أمرا واقعا لهذه الأسباب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية