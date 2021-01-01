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دحلان يهنئ منى ومحمد الكرد لاختيارهما ضمن الــ 100 شخصية الأكثر تأثيرًا حول العالم

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان يهنئ منى ومحمد الكرد لاختيارهما ضمن الــ 100 شخصية الأكثر تأثيرًا حول العالم



غزة /سما/

قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان مساء يوم الأربعاء، "أتقدم بالتهنئة الحارة وبكل فخر واعتزاز من أبنائنا منى ومحمد الكرد، لاختيارهما من قبل مجلة التايم الامريكية ضمن الــ 100 شخصية الأكثر تأثيراً حول العالم، إلى جانب كبار نجوم الفن والسياسة والريادة العالميين. كلنا فخر بأبناء وبنات فلسطين المناضلين".

وأضاف دحلان في تصريح عبر صفحته الرسمية (فيسبوك) أن هذه فرصة لإعطاء الشباب مساحة أكبر في العمل السياسي والدبلوماسي والحقوقي والاستفادة من طاقاتهم الكامنة وفكرهم المتجدد لخدمة القضية الفلسطينية.

وتابع: "في هذه المناسبة العظيمة نتقدم بالتحية لكل النشطاء في عاصمتنا القدس ولأهالي حي الشيخ جراح الصامدين في وجه الاحتلال وجبروته".

#محمد دحلان

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