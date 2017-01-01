تعاون بين وزارة الصحة و”فيسبوك” لزيادة التبرع بالدم في فلسطين

رام الله /سما/

أعلنت وزارة الصحة وشركة “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، عن تعاون وشراكة بينهما لإطلاق ميزة التبرع بالدم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في إطار الجهود الهادفة لتشجيع المواطنين على المساهمة بالتبرع بالدم، وزيادة حجم التبرعات في مختلف أنحاء فلسطين.

وقالت الوزارة والشركة في بيان مشترك، إن شخصًا ما يحتاج في كل بضع ثوانٍ إلى نقل الدم لإنقاذ حياته. ونتيجة للتغيرات التي فرضتها جائحة “كوفيد- 19” في كيفية ومواقع التبرع بالدم، تعاني مختلف بلدان العالم الآن من نقص حاد في التبرع الطوعي بالدم، الأمر الذي جعل ملايين الناس غير قادرين على الحصول على الدم اللازم لبقائهم على قيد الحياة.

وتابع البيان: يُعتبر التبرُّع بالدم ركيزة أساسية في الحصول على إمدادات دم آمنة وموثوقة، ولكن الناس غالبًا لا يعرفون متى وأين يمكنهم التبرع بالدم.

وستسهل الميزة الجديدة على الأشخاص الإشارة إلى استعدادهم للتبرع بالدم، من خلال السماح لهم بالتسجيل لتلقي إشعارات حول المواقع القريبة منهم للتبرع بالدم. واعتبارًا من اليوم، سيتمكن جميع مستخدمي “فيسبوك” في فلسطين من المرحلة العمرية بين 18 و65 عامًا من الاشتراك في الميزة لتلقي إشعارات حول الفرص القريبة للتبرع بالدم. كما ستتمكن المراكز المعتمدة للتبرع بالدم من وضع منشورات حول احتياجاتها من الدم، لتتم مشاركتها مع الأشخاص المسجّلين لتلقي إشعارات التبرع بالدم عبر الميزة.

ووفقًا للبيان، منذ إطلاق ميزة التبرع بالدم على “فيسبوك” في تشرين الأول 2017، سجّل فيها ما يزيد على 100 مليون شخص في أكثر من 35 دولة، للحصول على إشعارات فيسبوك حول فرص التبرع في بنوك الدم القريبة منهم.

وأشادت وزيرة الصحة مي الكيلة بالتعاون مع شركة “فيسبوك” فيما يخص خدمات نقل الدم، إضافة إلى دعم الشركة للوزارة في الترويج للمنشورات التثقيفية حول جائحة كورونا، مؤكدةً أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إيصال الرسائل الصحية للمواطنين تؤتي ثمارها بشكل جيد.

وأضافت ان هذا التعاون يأتي بعد تنسيق وجهد كبيرين بين وزارتي الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت مظلة رئاسة الوزراء، شاكرةً وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر على تعاونه وتعاون كوادر وزارته لإتمام هذه الخطوة، وجهود الإدارة العامة للمهن الطبية المساندة وبنوك الدم.

بدوره، قال مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة أسامة النجار: “نظرًا لأهمية نقل الدم والحفاظ على سلامته كأساس للرعاية الصحية العامة، نسعى إلى تعزيز التوعية المجتمعية بثقافة التبرع بالدم من حين إلى آخر، حيث نتطلع من خلال هذا التعاون إلى نشر مفهوم التبرع الطوعي بالدم وزيادة نسبة التبرع الطوعي بالدم لتوفير مخزون استراتيجي من كافة أنواع الدم ومشتقاته للاستعداد إلى أي طارئ والتغلب على الأزمات”.

من جهتها، قالت مديرة السياسة العامة لفيسبوك في المشرق تارا فيشباخ: “في مثل هذا الأوقات الحرجة، نحن فخورون للغاية بالدعم الذي نقدمه لبنوك الدم عبر هذه الشراكة الحيوية في منصتنا، التي تهدف إلى المساعدة في توحيد عملية التبرع بالدم وتشجيع الناس على التبرع”.

وأضافت: “يعتبر المتبرعون بالدم عنصرًا أساسيًا في توفير إمدادات آمنة وموثوقة بالدم، إلا أن الناس في كثير من البلدان لا يعرفون كيف ومتى وأين يتبرعون. وستسهم مبادرتنا في تسهيل الأمر عليهم للإشارة إلى استعدادهم للتبرع بالدم، وتلقيهم إشعارات حول المراكز والفرص المتاحة في جوارهم للتبرع بالدم”.

كيف تعمل هذه الميزة؟ يمكن للفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا التسجيل على “فيسبوك” كمتبرعين بالدم، عن طريق الانتقال إلى قسم التبرع بالدم في قسم “حول” ضمن ملفهم الشخصي أو الدخول إلى الرابط: facebook.com/donateblood وسيتمكن الأشخاص من استخدام ميزة التبرع بالدم على “فيسبوك” للاطلاع على طلبات وفرص التبرع في 11 موقعًا للتبرع بالدم.