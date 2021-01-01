اختيار منى ومحمد الكرد ضمن قائمة “التايم” للشخصيات المؤثرة عام 2021

القدس المحتلة /سما/

اختارت مجلة تايم العالمية، الشقيقان منى ومحمد الكرد من سكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ضمن قائمتها لـ 100 شخصية المؤثرة في العالم لعام 2021.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن المجلة العالمية وصفت منى وشقيقها محمد يوصفان بأنهما رمزان للنضال أمام محاولات الاحتلال الإسرائيي لإخلاء الشيخ جراح.

وعلقت سانيا منصور مراسلة أخبار في مجلة تايم، على اختيار الشقيقان الكرد “من خلال المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وظهورهم في وسائل الإعلام، منحوا العالم نافذة على الحياة تحت الاحتلال في القدس الشرقية”.

وأضافت منصور “طوال عقد من الزمان، حاربت عائلة الكرد، إلى جانب عشرات العوائل من جيرانهم في الشيخ جراح، احتمال إجلاء المستوطنين لهم بالقوة من منازلهم المهددين بفقدانها.

وأشار موقع واي نت، إن من بين الشخصيات التي شملتهم القائمة، نفتالي بينيت رئيس الحكومة الإسرائيية الذي نجح تشكيل حكومة ضمت اليمين والوسط واليسار وحزب عربي.

وعلق منصور عباس زعيم القائمة العربية الموحدة المشارك في حكومة بينيت، للمجلة عن اختيار بينيت إنه “من الشجعان الذين أحدثوا الفارق، إنه كان شجاعًا بما فيه الكفاية بعد هذه الخطوة التي وحدت الجميع بعد سنوات من الجمود السياسي”.

كما تضم القائمة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، والسابق دونالد ترامب، وشخصيات أخرى عالمية.