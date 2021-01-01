رفع حالة التأهب مع غزة: الشرطة الإسرائيلية تنشر الآلاف من عناصرها في القدس

القدس المحتلة /سما/

نشرت الشرطة الإسرائيلية الآلاف من قواتها في مدينة القدس وفي أنحاء إسرائيل، خشية تنفيذ عمليات فدائية ضد الإسرائيليين.

كذلك تم رفع حالة التأهب على طول الحدود مع قطاع غزة ، خوفاً من تنفيذ مسيرات أو إطلاق بالونات حارقة.

في غضون ذلك أعلنت سلطة الطيران في إسرائيل أغلاق المجال الجوي بشكل كامل، وذلك تزامناً مع دخول توقيت عيد يوم الغفران.

وذكرت قناة كان العبرية مساء الاربعاء، أن سلطة الطيران الإسرائيلي أعلنت اغلاق كافة المجال الجوي للرحلات الإسرائيلية، الداخلية والخارجية لمدة 29 ساعة بسبب دخول التوقيت الفعلي لعيد " يوم الغفران" والذي يبدأ عصر اليوم الأربعاء.