6 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

رام الله / سما /

دخل ستة أسرى اليوم، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم :

الأسير نبيل حماد مصطفى البيراوي (60 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الـ21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/09/2001، وهو محكوم بالسجن 22 عامًا.

الأسير إبراهيم يوسف إبراهيم عطية (36 عامًا)، من سكان محافظة قلقيلية، دخل عامه الـ19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/09/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير محمد مصطفى محمد ذرة (36 عامًا)، من سكان محافظة قلقيلية، دخل عامه الـ19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/09/2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير نهار أحمد عبد الله السعدي (40 عامًا)، من سكان مدينة جنين، دخل عامه الـ19 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/09/02003، وهو محكوم بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 10 أعوام، وقد تعرض للعزل لسنوات طويلة خلال اعتقاله، وتوفيت والدته قبل عام، وهو شقيق قائد كتائب شهداء الاقصى سامر السعدي الذي استشهد خلال اشتباك مسلح في جنين .

الأسير محمد مصطفى محمود خريوش (36 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه الـ13 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/09/2009، وهو محكوم بالسجن 24 عامًا.

الأسير باسل سامي عبد العزيز أبو عرقوب، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الخامس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 15/09/2017، وهو محكوم بالسجن 5 أعوام.