“العربية الأمريكية” تحتفل بافتتاح مختبر الواقع الافتراضي ضمن مشروع “تسلا”

جنين / سما /

افتتحت الجامعة العربية الأمريكية اليوم، مختبر الواقع الافتراضي، والذي تم تجهيزه ضمن مشروع “تسلا”، بتمويل من برنامج” ايراسموس”، حيث يحتوي المختبر على أجهزة حديثة تمكن المستخدم من التفاعل مع الواقع الافتراضي لخدمة العملية التعليمية.

وأوضح مدير فريق تسلا في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور أحمد مويس، أن الجامعة شاركت في عملية إدارة تطوير مساقات علمية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، والتعليم بهذه التقنية من التوجهات العالمية الحالية في عملية التعليم، مشيراُ إلى أن الواقع الافتراضي بيئة تفاعلية متعددة الاستخدام يتفاعل المستخدم مع المحتوى التعليمي بشكل أكبر، كما أن افتتاح هذا المختبر يتوافق مع نهج الجامعة بتوفير كل ما هو جديد للطلبة، ومواكبة التطورات التكنولوجية والرؤية العصرية، موضحا أن مشروع “تسلا” يشارك فيه مع الجامعة العربية الامريكية جامعات فلسطينية وهي الاستقلال، وبولتكنيك الخليل، والقدس المفتوحة، إلى جانبهم جامعات أوروبية في اليونان، وسلوفاكيا، ورومانيا، مبينا أن المختبر الذي افتتح في الجامعة العربية الأمريكية يتكون من 13 جهاز حاسوب و 5 نظارات بتقنيات عالية الجودة، وهناك مخططات لافتتاح مختبرات مشابهة في الجامعة على المدى القريب.

من جهته، رحب نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية للشؤون الأكاديمية الدكتور مؤيد أبوصاع بالحضور، وشكر برنامج” ايراسموس” على الدور الذي يقوم به باتجاه الجامعات الفلسطينية.

وأكد نائب رئيس الجامعة العربية الأمريكية لشؤون الكليات الطبية الأستاذ الدكتور محمد آسيا، أن الجامعة تسعى دائما إلى التطور في التعليم للجيل الرابع، وتسعى للوصول إلى الجيل الخامس من أجل مواكبة التطورات في العالم، وتسعى الجامعة إلى أن تكون مخرجات تعليمها يوازي السوق العالمي عن طريق التكنولوجيا.

بدوره، بارك مدير مكتب “ايراسموس” في فلسطين الدكتور نضال جيوسي، للجامعة العربية الأمريكية على افتتاح مختبر الواقع الافتراضي، مشيرا إلى أن برنامج ايراسموس يقدم العديد من المشاريع للجامعات بهدف بناء قدراتها وتطوير نظم التعليم العالي فيها، وأوضح أن البرنامج قدم منذ عام 2015 ولغاية 2020 ما يقارب 53 مليون يورو كمشاريع للجامعات الفلسطينية والأوروبية، مشيرا إلى أن البرنامج، ومن خلال مشروع تسلا، قدم العديد من المشاريع التكنولوجية للجامعات الفلسطينية في الضفة وغزة.