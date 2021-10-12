أحكام وتجديد إداري وتمديد أسرى وإفراجات

رام الله / سما /

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية اليوم، على الأسير عبادة بعيرات من كفر مالك شرق رام الله بالسجن لمدة 32 شهراً، و الأسير أيهم عقل (22 عاماً ) من قرية سبسطية شمال غرب نابلس بالسجن الفعلي لمدة 36 شهراً وغرامة مالية 4 آلاف شيكل، وهو معتقل منذ 11 شهراً ، و الأسير عبد الصادق من نابلس بالسجن الفعلي لمدة 48 شهرا وغرامة مالية 6 آلاف شيكل .

من جهة أخرى ، جدد الاحتلال الاعتقال الإداري للأسير خلدون البرغوثي من بلدة كوبر برام الله لمدة 3 أشهر للمرة الثانية على التوالي ، وللأسير محمد أرناؤوط من بلدة الطور بالقدس لمدة 4 أشهر للمرة الثانية على التوالي ، وللأسير براء الهريني من الخليل لأربعة أشهر جديدة .

على صعيد أخر ، رفضت محكمة الاحتلال فى القدس استئنافاً قدمه محامي الأسير عز الدين أبو صبـيح من سكان القدس ضد الحكم الصادر بحقه بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات .

ومددت المحاكم اعتقال الأسير عماد كممجي من بلدة كفردان بمحافظة جنين لمدة 10 أيام لاستكمال التحقيق معه في الجلمة، وكان اعتقل الاثنين الماضي ، وهو شقيق الأسير الذي انتزع حريته من سجن “جلبوع ” أيهم كممجي ، كما مددت توقيف الأسير أمين وائل المحتسب من حي بطن الهوى بالقدس حتى تاريخ 17/11/2021، وهو معتقل منذ شهرين، والأسير داهود أبو الهوى من بلدة الطور بالقدس حتى تاريخ 12/10/2021 ، وهو معتقل منذ شهر ونصف، والأسير الجريح محمد كمال ثوابتة 27 عاما من بلدة بيت فجار ، لمدة عشرة أيام بادعاء استكمال التحقيق معه، علما أنه اعتقل قبل يومين قرب مفترق عتصيون بعد إطلاق النار عليه وإصابته في يده اليمنى والكتف ووضعه مستقر، والأسير الفتى يزن الكسواني من بلدة الطور بالقدس حتى 2-11 ،وهو معتقل منذ 4 شهور، و الأسير أحمد محمود نواصرة من قرية فحمة جنوب جنين لمدة 6 أيام لاستكمال التحقيق معه في الجلمة، وكان اعتقل قبل 10 أيام.

وافرج الاحتلال عن الأسير الأستاذ حسن مصطفى جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بعد اعتقال استمر 4 شهور، والأسير مروان أبو فارة من الخليل بعد اعتقال إداري لأربعة أشهر؛ علما أنه أمضى ما مجموعه 12 عاما في سجون الاحتلال، والأستاذ محمد عبد القادر عميرة من بلدة نعلين بعد يومين من الاعتقال، مقابل غرامة مالية 3000 شيكل، ومحمد صالح عميرة ، علما أنه اعتقل أول أمس مع الفتى مصطفى عميرة قرب جدار بلدة نعلين بعد الاعتداء عليهم بالضرب.