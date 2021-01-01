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الوقائي يكشف جريمة إطلاق نار على محل والاعتداء على مالكه في طولكرم

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوقائي يكشف جريمة إطلاق نار على محل والاعتداء على مالكه في طولكرم



طولكرم / سما /

 أعلن جهاز الامن الوقائي في محافظة طولكرم، اليوم الأربعاء، كشف تفاصيل جريمة إطلاق نار على محل والاعتداء على مالكه في طولكرم .

وأوضح مصدر أمني لـ”لقدس”، أن طواقمه تابعت حادثة إطلاق نار على أحد المحلات والإعتداء على مالك المحل وأقاربه والعاملين فيه، وبعد جهد ميداني في المتابعة المعلوماتية والتحري، تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين في الحادثة وضبط ومصادرة سيارتان كانتا قد استخدمتا في الحادثة، كما صادر الجهاز وضبط السلاح المستخدم في حادثة إلاعتداء، ولا يزال التحقيق مستمرا في هذا الملف لاستكمال كافة الإجراءات القانونية وإحالة الملف للنيابة حسب الأصول المتبعة قانونياً.

#جهاز الامن الوقائي #إطلاق نار

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