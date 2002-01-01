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الأسير رايق بشارات يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ (25) على التوالي

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير رايق بشارات يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ (25) على التوالي



رام الله / سما /

 يواصل الأسير الجريح رايق عبدالرحمن صادق بشارات (44 عامًا) من بلدة طمون بمحافظة طوباس، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ25 على التوالي، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري بدون أي تهمة.

وأفاد الأسير رايق بشارات، أنه يقبع حاليًا في العزل الانفرادي بغرفة لوحده في سجن مجدو، ومازال مستمرًا في إضرابه المفتوح عن الطعام لاستمرار اعتقاله الإداري التعسفي بدون أن توجه له سلطات الاحتلال أي تهمة.

وذكر بشارات، أنه فقط يشرب الماء ويرفض إجراء الفحوصات الطبية أو استقبال أي طبيب أو ممرض من عيادة السجن، كما أنه يمتنع عن تلقي المدعمات أو الفيتامينات ، مشيرًا إلى أنه يتمتع بمعنويات عالية بالرغم تراجع وضعه الصحي وآلام وأوجاع الإضراب المستمر عن الطعام، والمضايقات التي يواجهها من قبل إدارة سجن مجدو التي تتعمد التنغيص عليه والتأثير على إضرابه حيث تتعمد نقله كل عدة أيام من غرفة لغرفة، وتناول السجانين الطعام أمامه.

يذكر  أن الأسير رايق بشارات ولد بتاريخ 29 /09 /1977، وهو متزوج؛ وأب لثلاثة أبناء، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 23 /07 /2021، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، وكانت بترت يداه عام 2002، واستشهدت زوجته الأولى وأصيب نجله إثر انفجار عبوة كان يقوم بإعدادها في منزله، واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال عام 2003 وأصدرت محاكم الاحتلال عليه في حينه بالسجن 7 أعوام، و9 أشهر وتحرر من الأسر بتاريخ 20 /02 /2011، على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال.

#الأسير رايق بشارات #اضراب عن الطعام

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