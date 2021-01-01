اعتقال شاب فلسطيني بادعاء تنفيذه عملية طعن في مدينة يافا المحتلة

القدس المحتلة / سما /

أفاد مصادر إعلامية اسرائيلية، بإصابة مستوطن بجراح وصفت بالمتوسطة، خلال عملية طعن في مدينة يافا المحتلة، مساء اليوم الأربعاء.

وزعمت المصادر، أنه تم اعتقال منفذ العملية وهو فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة، لافتة الى أن خلفية الطعن قومية.

في وقت سابق، قالت قناة "كان" العبرية، إن شرطة الاحتلال تخشى من تنفيذ عمليات مقاومة جديدة بعد عدة عمليات طعن وإطلاق نار تم تنفيذها على مدار الأيام الماضية، في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم عبر نفق في سجن جلبوع.

كما وأكدت الفصائل الفلسطينية، أن تصعيد أعمال المقاومة؛ هو السبيل الوحيد لإجبار الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الفلسطينيين والأسرى في ضوء ما يتعرضون له من هجمة شرسة في السجون الإسرائيلية بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم.