  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قناة عبرية: الاتحاد الأوروبي يعترض على المنهاج الفلسطيني

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: الاتحاد الأوروبي يعترض على المنهاج الفلسطيني



القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة السابعة العبرية، مساء يوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي، أبدى ملاحظات اعتراض على المنهاج الفلسطيني الذي يدرس في المدارس الفلسطينية.
 
وبحسب القناة العبرية،  أعرب مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ومفوض الأونروا بأن كتب المنهاج الفلسطيني فيها إشكالية وتحرض على ما ادعوه "الإرهاب".
 
وزعمت القناة أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي اعترضوا على تمجيد المنهاج الفلسطيني العمليات ضد الأهداف والمصالح الإسرائيلية.
 
يشار إلى أن إسرائيل دائما ما تقدم شكاوى ضد المنهاج الفلسطيني، بحجة أنها تحث على الإرهاب، في محاولة لتشوية سمعة التعليم في الأراضي الفلسطينية وتحمليهم مسؤولية مواجهة اعتداءات الإسرائيليين المتكررة بحقهم.

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم": غزة بتصدرها “شرم الشيخ”: ماذا ستفعل الوساطة المصرية؟

محامي الاسيرين محمد ومحمود العارضة يكشف تفاصيل مرعبة بعد لقائهما

سياسة الوساطات : إسرائيل تريد تهدئة بغزة لكن هذا ما تسعى إليه مصر ..

عملية نفق الحرية: "عمليات الحفر بدأت نوفمبر الماضي بمشاركة 11 أسيرا"

نائب غانتس يحدد شرطا لإعادة إعمار قطاع غزة

بالتفاصيل .. وفد أمني مصري إلى غزة الاسبوع المقبل لتسويق خطّة لابيد

غزة: المواصلات توضح حقيقة منعها إدخال قطع غيار الدراجات النارية

الأخبار الرئيسية

صحيفة اسرائيلية: التصعيد التدريجي في الساحات الفلسطينية بات أمرا واقعا لهذه الأسباب

حالات إجهاض وطفح جلدي لمواطنين جراء انبعاثات من مخازن أسمدة كيماوية دُمرت بالعدوان على غزة

غانتس

غانتس: لا نية لدينا بالتوصل لاتفاق مع الفلسطينيين.. وأبو مازن غير قادر على اتخاذ قرارات تاريخية

كوخافي يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين وهذا ما أظهره التحقيق مع الزبيدي..

سياسة الوساطات : إسرائيل تريد تهدئة بغزة لكن هذا ما تسعى إليه مصر ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية