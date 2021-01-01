قناة عبرية: الاتحاد الأوروبي يعترض على المنهاج الفلسطيني

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة السابعة العبرية، مساء يوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي، أبدى ملاحظات اعتراض على المنهاج الفلسطيني الذي يدرس في المدارس الفلسطينية.



وبحسب القناة العبرية، أعرب مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ومفوض الأونروا بأن كتب المنهاج الفلسطيني فيها إشكالية وتحرض على ما ادعوه "الإرهاب".



وزعمت القناة أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي اعترضوا على تمجيد المنهاج الفلسطيني العمليات ضد الأهداف والمصالح الإسرائيلية.



يشار إلى أن إسرائيل دائما ما تقدم شكاوى ضد المنهاج الفلسطيني، بحجة أنها تحث على الإرهاب، في محاولة لتشوية سمعة التعليم في الأراضي الفلسطينية وتحمليهم مسؤولية مواجهة اعتداءات الإسرائيليين المتكررة بحقهم.