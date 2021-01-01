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الشرطة تقبض على شخص وتضبط بحوزته 404 قطعة أثرية في سلفيت

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على شخص وتضبط بحوزته 404 قطعة أثرية في سلفيت



سلفيت /سما/

قبضت  الشرطة اليوم على شخص وضبطت  بحوزته 404 قطعة يشتبه انها أثرية مختلفة الأحجام  بالإضافة إلى ماكينة تستخدم للتنقيب عن المعادن في سلفيت.

 وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات وردت لشرطة السياحة والآثار مفادها حيازة شخص لماكينة كشفعن المعادن ومواد يشتبه أنها اثرية في محافظة سلفيت، وبعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة، على الفور توجهت قوة من شرطة السياحة والآثار الى منزل الشخص وبتفتيش منزله أصولا تم العثور على 404 قطعة  يشتبه انها اثرية ومعدنية وماكنة للتنقيب عن المعادن، وبعد الفحص من قبل دائرة الآثار الفلسطينية لتحديد قيمتها الأثرية، تبين أنها قطع عملة أثرية تعود لعصور مختلفة.

وأكدت، إحالة المشتبه به والمضبوطات الى جهة الاختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولا.

#الشرطة الفلسطينية #قطع اثرية

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