الشرطة تقبض على شخص وتضبط بحوزته 404 قطعة أثرية في سلفيت

سلفيت /سما/

قبضت الشرطة اليوم على شخص وضبطت بحوزته 404 قطعة يشتبه انها أثرية مختلفة الأحجام بالإضافة إلى ماكينة تستخدم للتنقيب عن المعادن في سلفيت.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على معلومات وردت لشرطة السياحة والآثار مفادها حيازة شخص لماكينة كشفعن المعادن ومواد يشتبه أنها اثرية في محافظة سلفيت، وبعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة، على الفور توجهت قوة من شرطة السياحة والآثار الى منزل الشخص وبتفتيش منزله أصولا تم العثور على 404 قطعة يشتبه انها اثرية ومعدنية وماكنة للتنقيب عن المعادن، وبعد الفحص من قبل دائرة الآثار الفلسطينية لتحديد قيمتها الأثرية، تبين أنها قطع عملة أثرية تعود لعصور مختلفة.

وأكدت، إحالة المشتبه به والمضبوطات الى جهة الاختصاص لإستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولا.