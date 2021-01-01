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مصرع طفلة بحادث دعس في بيت لحم

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع طفلة بحادث دعس في بيت لحم



بيت لحم / سما /

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها  إثر تعرضها لحادث دعس وقع في محافظة  بيت لحم . 

 وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن غرفة عمليات الشرطة  في محافظة بيت لحم تلقت بلاغاً حول وصول طفلة تبلغ عامين من العمر  الى مستشفى اليمامة متوفية متأثره بإصابتها الخطيرة التي تعرضت لها جراء حادث دعس ببلدة تقوع جنوب شرق محافظة بيت لحم حيث تم نقلها لاحقاً لمستشفى بيت جالا الحكومي .

وأكد أرزيقات انه تم ابلاغ النيابة العامة بالحادث ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور لإستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول .

#وفاة طفلة #حادث سير

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