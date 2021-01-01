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تفاصيل اجتماع العالول مع أمناء سر أقاليم حركة "فتح" ومسؤولي لجان الأسرى

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع العالول مع أمناء سر أقاليم حركة "فتح" ومسؤولي لجان الأسرى



رام الله / سما /

عقد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع أمناء سر لأقاليم، ومسؤولي لجان الأسرى، بحضور عضو اللجنة المركزية للحركة صبري صيدم، وأمين سر المجلس الثوري ماجد الفتياني، ونائب مفوض التعبئة والتنظيم عبد المنعم حمدان، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، ورئيس نادي الأسير قدورة فارس.

وبحث العالول مع المجتمعون، الظروف الصعبة التي تمر بها الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، مؤكّدًا على حرص القيادة الفلسطينية واللجنة المركزية على العمل بكل السبل والوسائل من أجل تحرير كافة الأسرى.

وطالب بضرورة استمرارية التفاعل والفعاليات في كافة الأقاليم، لنصرة الأسرى ودعمهم وإسنادهم وتعزيز صمود عائلاتهم.

وناقش المجتمعون أوضاع الأسرى بعد اعتقال قوات الاحتلال لأربعة ممن انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع"، مُنددين بالإجراءات التعسفية والتعذيب الذي يتعرض له الأسرى الأربعة.

وشدّد المجتمعون على مساندتهم للأسرى الستة الإداريين المضربين عن الطعام، داعيين إلى ضرورة الإفراج عنهم حيث لم توجه إليهم لوائح اتهامات.

وأوضحوا ضرورة متابعة الأسرى المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم خاصة في ظل تعرضهم للإهمال الطبي المتعمد، مُطالبين المجتمع الدوليّ على ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" للإفراج عن الأسرى الأطفال جميعًا.

وتطرق الاجتماع إلى وضع الأسيرات وما يتعرضن له من إهانة وضرب واعتداءات خاصة الأسيرة إسراء جعابيص التي تعاني من آثار حروق في وجهها وجسدها، مُناشدين المجتمع الدوليّ بالوقوف إلى جانب قضية الأسرى، والعمل على إطلاق سراحهم ووقف التعذيب والاضطهاد الذي يتعرضون له.

#محمود العالول #حركة فتح #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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