العطاري يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء الأردني

رام الله / سما /

بحث وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، تعزيز العلاقات بين الدولتين، وأهمية الشركة الفلسطينية الأردنية للتسويق الزراعي.

وعبّر العطاري عن تقدير القيادة والحكومة والشعب الفلسطيني لمواقف الأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مُثمنًا الرعاية الهاشمية للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

ووضع الخصاونة في صورة الأوضاع السياسية العامة، وأهمية التدخل من أجل إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال، مُشيرًا إلى أهمية تعزيز عمل اللجان المشتركة لزيادة انسياب السلع والمنتجات الزراعية وتنمية وتأطير القطاع الزراعي في البلدين الشقيقين.

من جانبه، لفت الخصاونة إلى عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تعزيز التعاون في المجالات كافة، مُشدّدًا على أهمية الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية التي تم إطلاقها مؤخرًا ودورها في النهوض بالقطاع الزراعي.

وأكّد على موقف الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني الداعم للأشقاء الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة القابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.