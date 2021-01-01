أوقاف غزّة تُوقع اتفاقية مع "سهام الخير" من أجل تطوير مقابر القطاع

غزة / سما /

وقع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزّة عبد الهادي الأغا، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة جمعية مبادرة سهام الخير زكريا الكيالي، اتفاقية لتطوير المقابر في على مستوى محافظات القطاع.

وشدّد الأغا في بيانٍ صحفي، على أنّ الاتفاقية تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير ملف المقابر، مُوضحًا أنّ العمل بهذا الملف بحاجة إلى جهود من أجل إبراز المقابر بالمظهر اللائق لها وفق الشريعة الإسلامية.

وعبّر عن شكره لجمعية سهام الخير والعاملين فيها على جهودهم المتواصلة في تحسين وتطوير مجالات العمل الإنساني في قطاع غزّة، وتنفيذ المشاريع التي تخدم المجتمع، سائلاً المولى عز وجل أنّ يكون ذلك في ميزان حسناتهم.