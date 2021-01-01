اشتية يُثمن تعهد ألمانيا بدعم فلسطين بأكثر من 100 مليون يورو

رام الله / سما /

ثمّن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، بتعهد ألمانيا بدعن فلسطين بأكثر من 100 مليون يورو لمدة عامين.

وقال اشتية خلال اختتام المشاورات السنوية بين الحكومة الفلسطينية والألمانية: "نفخر بعلاقة الصداقة والتعاون مع ألمانيا كونها أكبر مانح في مجال التنمية و الأونروا".

وأوضح أنّ المساعدات الألمانية ستغطي الدعم إلى مشاريع حيوية بقطاعات الحكم المحلي والبلديات بما يشمل التجمعات الفلسطينية في مناطق "ج"، وقطاع التعليم الأساسي والعالي، خاصةً التعليم المهني والتقني، وقطاع المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والزراعة، والقطاع الاقتصادي وقطاع التشغيل، لاسما الشباب والنساء ودعم القطاع الخاص.