النائب الغول يُعقب على قرار عقد الانتخابات المحلية

غزة / سما /

عقب النائب عن كتلة التغيير والإصلاح المستشار محمد الغول، اليوم الأربعاء، على قرار مجلس الوزراء بعقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية.

وأكّد النائب الغول في بيانٍ صحفي، على أنّ الانتخابات لا تتجزأ، وأيّ انتخابات يجب أنّ تكون ضمن حوار وتوافق وطني، مُشيرًا إلى أنّ قيام مجلس الوزراء بالضفة باتخاذها خطوة انفرادية حول الانتخابات المحلية هو نوع من خداع الشعب الفلسطيني ومحاولة للالتفاف على حقوقه المشروعة.

وأوضح أنّ أيّ خطوة دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنيًا هي محاولة فاشلة، وتغريد خارج السرب، وتعميق للديكتاتورية وتفرد أزلام السلطة المنسقة أمنيًا مع الاحتلال.

يُشار إلى أنّ لجنة الانتخابات المركزية أعلنت عن تسلمها مساء يوم أمس قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6 أيلول 2021، الذي حدد يوم 11 ديسمبر المقبل، موعدًا لعقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية.