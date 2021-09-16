المالية: بدء تسديد رسوم طلاب جامعة غزة من المستحقات

غزة / سما /

أعلنت وزارة المالية عن بدء التسجيل لتسديد رسوم الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021-2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة غزة من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

وذكرت في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنه يمكن للموظف نفسه أو أقاربه (أب، أم، ابن، ابنه، زوج، زوجة، أخ، أخت) أن يستفيد من مستحقات ذويه حسب الاتفاق المبرم مع الجامعة، على النحو التالي:

-طلبة البكالوريوس والدبلوم المسجلين للفصل ممن لهم رقم جامعي 2020 وما دون بمبلغ 240 شيكل فقط.

-طلبة البكالوريوس والدبلوم الجدد ممن لهم رقم جامعي 2021 بمبلغ 480 شيكل فقط.

-الأولوية لمن يسجل أولاً.

ولفتت إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل الالكتروني اعتباراً من يوم الخميس 16/09/2021م، وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).