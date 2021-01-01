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إطفائية بلدية الخليل تتعامل مع 34 بلاغاً خلال الـ 48 ساعة الماضية

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطفائية بلدية الخليل تتعامل مع 34 بلاغاً خلال الـ 48 ساعة الماضية



الخليل / سما /

تعاملت طواقم وحدة الإطفاء والسلامة العامة في بلدية الخليل مع 34 بلاغاً مختلفاً خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث تعاملت الطواقم مع حريق أربعة منازل وأربع سيارات، بالإضافة إلى حرائق أعشاب وأحراش ومخازن ونفايات، كما تدخلت الطواقم في حريق سيارة تقل خمس أسطوانات ببلدة بني نعيم، حيث سيطرت على الحريق وحالت دون وقوع كارثة، وذلك من خلال إخراج ٤ أسطوانات بعد إنفجار الانبوبة الخامسة.

وأكدّ رئيس قسم الإطفاء والسلامة العامة في بلدية الخليل أيمن ناصر الدين أنّ طواقم وحدة الإطفاء على جهوزية تامة للتعامل مع كل البلاغات التي تردهم، موضحاً أنّ الفرق تلبي نداء المواطنين على مدار الساعة.

#بلدية الخليل

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