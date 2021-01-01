“التنسيق الفصائلي” تؤكد دعمها للجنة ادارة بلدية نابلس

نابلس / سما /

أكد ممثلو لجنة التنسيق الفصائلي خلال اجتماعهم مع رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس المهندس إياد خلف وعضوي لجنة الإدارة المهندس بشار الصيفي والمهندس وجدي الكخن، اليوم الاربعاء، دعمهم التام لكافة الخطوات التي ستقوم بها لجنة الإدارة لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدوره، شرح المهندس خلف الخطوط العريضة التي رسمتها لجنة الادارة للعمل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، مؤكدا حرص اللجنة على انجاز اكبر قدر من المشاريع خاصة في مجال تعبيد الشوارع وملف النظافة ورفع مستوى الإيرادات المالية لصندوق البلدية، الامر الذي سينعكس ايجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وثمن التفاف المواطنين حول لجنة إدارة البلدية ودعم لجنة التنسيق الفصائلي لها.