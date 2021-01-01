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أوامر بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوامر بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

أعلنت سلطة الطيران في إسرائيل أغلاق المجال الجوي بشكل كامل، وذلك تزامناً مع دخول توقيت عيد يوم الغفران.
 
وذكرت قناة كان العبرية مساء الاربعاء، أن سلطة الطيران الإسرائيلي أعلنت اغلاق كافة المجال الجوي للرحلات الإسرائيلية، الداخلية والخارجية لمدة 29 ساعة بسبب دخول التوقيت الفعلي لعيد " يوم الغفران" والذي يبدأ عصر اليوم الأربعاء.
 
هذا ونشرت الشرطة الإسرائيلية الآلاف من قواتها في مدينة القدس وفي أنحاء إسرائيل، خشية تنفيذ عمليات فدائية ضد الإسرائيليين، بالإضافة لرفع حالة التأهب على طول الحدود مع قطاع غزة ، خوفاً من تنفيذ مسيرات أو إطلاق بالونات حارقة.

#اسرائيل #الطيران الاسرائيلي #يوم الغفران #الاعياد اليهودية

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