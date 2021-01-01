جنرال إسرائيلي: الجيش غير مستعد لأي حرب مقبلة

القدس المحتلة / سما /

كشف مفوض شكاوى جنود الجيش الإسرائيلي السابق الجنرال يتسحاق بريك خلال حديث للقناة السابعة العبرية أمس الثلاثاء، أن الجيش غير مستعد للحرب المقبلة.



وأكد بريك عدم استعداد إسرائيل لأي معركة أو حرب مقبلة على غرار حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973.



وأشار إلى أن حرب "يوم الغفران" أو السادس من أكتوبر كانت نقطة تحول مهمة لبلاده وللدول العربية، محذرًا من الحرب المقبلة، بدعوى أن حرب "يوم الغفران" كانت عبارة عن رحلة في روضة الأطفال مقارنة بما سيحدث لإسرائيل في الحرب المقبلة.



وقال يتسحاق بريك: إن الجيش الإسرائيلي لم يتعلم الدروس ولم يستعد بكل معنى الكلمة للحرب المقبلة.