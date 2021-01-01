نتنياهو: بينيت ولابيد وغانتس يندفعون لاتفاق نووي خطير

القدس المحتلة / سما /

انتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق وزعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، سلوك حكومة بينت بشأن التهديد الإيراني، قائلا إن "بينيت ولبيد وغانتس يندفعون لصفقة نووية خطيرة تسمح لإيران بتطوير ترسانة نووية".



وأضاف نتنياهو عبر -حسابه على تويتر- "تعهد بينيت للرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم معارضة عودة إيران إلى الاتفاق النووي علنًا يعد خطأ خطيرا، لم يكن عليه أن يقدم مثل هذا الالتزام؛ لأن إيران تشكل تهديدًا وجوديًا ويجب محاربة التهديد الوجودي بكل الطرق".



وأشار نتنياهو إلى أن "جزءا كبيرا من حكومة بينت يؤيدون عودة إيران إلى الاتفاق".



وتابع نتنياهو القول "وزير الخارجية يائير لبيد أيد الاتفاق النووي مع إيران وهاجمني عندما تحدثت ضده في الكونغرس الأمريكي. لم يغير موقفه، "إنه ملتزم بسياسة" لا مفاجآت تجاه الولايات المتحدة، سياسة تكبل أيدينا عمليًا ضد إيران".



وشدد على أن حكومة بينيت، تعتبر كارثة كبيرة على الأمن القومي لإسرائيل. على حد وصفه.



وكان وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، قال في مقابلة مع مجلة أمريكية إن بلاده تستعد للتعايش مع اتفاق نووي جديد مع إيران.