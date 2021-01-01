إجراء عملية جراحية نادرة في الخدمة العامة بغزة

غزة / سما /

نجح فريق طبي بمستشفى الخدمة العامة برئاسة الدكتور بسام أبو وردة- اخصائي جراحة المخ والأعصاب والنخاع الشوكي وبمساعدة طبيب جراحة الاعصاب الدكتور عايش ابو وردة وطبيب التخدير الدكتور مازن رجب، وفريق العمليات برئاسة الحكيم نادر حسين ومحمد أبو حليمة، من إجراء عملية نوعية ونادرة لمريض يعاني من انزلاق غضروفي بين الفقرات العنقية، للمريضة (ن.ف) يبلغ من العمر 66عاماً.



وقال د. أبو وردة إن المريض حضر إلى المستشفى وهي يعاني من الآم شديدة وانزلاق غضروفي، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود انزلاق غضروفي عنقي بين الفقرات السادسة والسابعة.



وأضاف "بعد دراسة حالة المريض تقرر إجراء عملية جراحية لاستئصال الغضاريف وتم استئصال الغضروفين العنقين من الأمام، وبفضل الله تعالى دون مضاعفات ومن ثم تلقى المريض الرعاية الطبية اللازمة وبدأ المريض في التعافي وغادر المستشفى في حالة صحية ممتازة.

هذا وأشاد الدكتور بفريق العمليات المساعد في مستشفيات الخدمة العامة وتميزهم بالعمل وتوفيرهم لكافة الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لإجراء مثل هده العمليات الدقيقة لراحة الطبيب الجراح ولخدمة المرضى بتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.



بدوره، أثني أ. عوني العكلوك مدير عام مستشفى الخدمة العامة على إجراء مثل هذا النوع من العمليات الذي يخدم المجتمع الفلسطيني في ظل تقليص وزارة الصحة خدماتها لتفرغها لمواجهة الأزمة وذلك للتخفيف عن المرضى الذين لم يستطيعوا تلقي الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية، شاكراً في الوقت ذاته الفريق الطبي على النجاح الباهر خدمةً لأبناء شعبنا الفلسطيني.