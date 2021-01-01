  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إجراء عملية جراحية نادرة في الخدمة العامة بغزة

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجراء عملية جراحية نادرة في الخدمة العامة بغزة



غزة / سما /

نجح فريق طبي بمستشفى الخدمة العامة برئاسة الدكتور بسام أبو وردة- اخصائي جراحة المخ والأعصاب والنخاع الشوكي وبمساعدة طبيب جراحة الاعصاب الدكتور عايش ابو وردة وطبيب التخدير الدكتور مازن رجب، وفريق العمليات برئاسة الحكيم نادر حسين ومحمد أبو حليمة، من إجراء عملية نوعية ونادرة لمريض يعاني من انزلاق غضروفي بين الفقرات العنقية، للمريضة (ن.ف) يبلغ من العمر 66عاماً.


وقال د. أبو وردة إن المريض حضر إلى المستشفى وهي يعاني من الآم شديدة وانزلاق غضروفي، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود انزلاق غضروفي عنقي بين الفقرات السادسة والسابعة.


وأضاف "بعد دراسة حالة المريض تقرر إجراء عملية جراحية لاستئصال الغضاريف وتم استئصال الغضروفين العنقين من الأمام، وبفضل الله تعالى دون مضاعفات ومن ثم تلقى المريض الرعاية الطبية اللازمة وبدأ المريض في التعافي وغادر المستشفى في حالة صحية ممتازة.

هذا وأشاد الدكتور بفريق العمليات المساعد في مستشفيات الخدمة العامة وتميزهم بالعمل وتوفيرهم لكافة الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لإجراء مثل هده العمليات الدقيقة لراحة الطبيب الجراح ولخدمة المرضى بتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة.


بدوره، أثني أ. عوني العكلوك مدير عام مستشفى الخدمة العامة على إجراء مثل هذا النوع من العمليات الذي يخدم المجتمع الفلسطيني في ظل تقليص وزارة الصحة خدماتها لتفرغها لمواجهة الأزمة وذلك للتخفيف عن المرضى الذين لم يستطيعوا تلقي الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية، شاكراً في الوقت ذاته الفريق الطبي على النجاح الباهر خدمةً لأبناء شعبنا الفلسطيني.

#مستشفى الخدمة العامة #غزة #الخدمة العامة

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم": غزة بتصدرها “شرم الشيخ”: ماذا ستفعل الوساطة المصرية؟

محامي الاسيرين محمد ومحمود العارضة يكشف تفاصيل مرعبة بعد لقائهما

عملية نفق الحرية: "عمليات الحفر بدأت نوفمبر الماضي بمشاركة 11 أسيرا"

نائب غانتس يحدد شرطا لإعادة إعمار قطاع غزة

غزة: المواصلات توضح حقيقة منعها إدخال قطع غيار الدراجات النارية

بالتفاصيل .. وفد أمني مصري إلى غزة الاسبوع المقبل لتسويق خطّة لابيد

وصول مرتبات المستشفى الميداني الأردني إلى قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

غانتس

غانتس: لا نية لدينا بالتوصل لاتفاق مع الفلسطينيين.. وأبو مازن غير قادر على اتخاذ قرارات تاريخية

كوخافي يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين وهذا ما أظهره التحقيق مع الزبيدي..

سياسة الوساطات : إسرائيل تريد تهدئة بغزة لكن هذا ما تسعى إليه مصر ..

لم يعلم بخطة النفق .. محامي الزبيدي يكشف تفاصيل جديدة عن ظروفه وأيام تحرره

لبيد يكشف : خطتي بشأن غزة هدفها ممارسة ضغوط على حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية