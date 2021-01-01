  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

سلحفاة عمياء تصبح أطول حيوانات الأرض عمرا

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلحفاة عمياء تصبح أطول حيوانات الأرض عمرا



وكالات / سما /

أصبح ذكر سلحفاة أكبر حيوان بري على وجه الأرض بعد أن بلغ عمره 189 عاما، ومع بلوغ هذا العمر القياسي فقد حاستي البصر والشم.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" إن ذكر سلحفاة يدعى "جوناثان" عملاق الحجم، بات أكبر حيوان بري على وجه الأرض، بعد أن حضر الحرب العالمية الأولى والثانية، والحرب الروسية، وعاصر 39 رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، صرح جو هولينز، الطبيب البيطري الخاص المرافق للسلحفاة جوناثان، أن الحيوان المعمر لم يعد يرى شيئا بسبب إعتام عدسة العين، كما أنه فقد حاسة الشم فلا يستطيع تمييز الطعام الذي يقدم له، لكنه لحسن الحظ يحتفظ بحاسة سمع ممتازة، ومن المثير للدهشة أن ذكر السلحفاة المعمر لا يزال يتمتع برغبة جنسية جيدة.

وأعرب الطبيب هولينز عن سعادته الغامرة لوجود أقدم حيوان حي معروف تحت رعايته، معتبرا ذلك امتياز عظيم بالنسبة له، وأكد الطبيب البيطري أن هناك فرصة أمام السلحفاة للعيش حتى يبلغ 250 عامًا كاملًا، لكنه لم يستبعد كذلك نفوقه خلال الأيام القادمة.

يذكر أنه تم إحضار السلحفاة جوناثان إلى جزيرة سانت هيلانة، التي تقع في المحيط الأطلسي تابعة لبريطانيا، عندما كان عمره 50 عامًا فقط، وبقى بها حتى بلغ 189 عامًا.

وحول سبب طول عمر السلحفاة جوناثان، قالت عالمة الطبيعة، ريبيكا كيرنز ويكس، طول عمر السلحفاة إلى أنه لا يوجد أي سبب علمي واضح لوصول السلحفاة إلى هذا السن، لكنها رجحت أن يكون ذلك بسبب تأثيرات عشب يسمى "آذان القرد"، وهو منتشر بكثرة في مراعي سانت هيلانا.

#سلحفاة #حيوان بري #الارض #الطبيعة

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم": غزة بتصدرها “شرم الشيخ”: ماذا ستفعل الوساطة المصرية؟

محامي الاسيرين محمد ومحمود العارضة يكشف تفاصيل مرعبة بعد لقائهما

عملية نفق الحرية: "عمليات الحفر بدأت نوفمبر الماضي بمشاركة 11 أسيرا"

نائب غانتس يحدد شرطا لإعادة إعمار قطاع غزة

غزة: المواصلات توضح حقيقة منعها إدخال قطع غيار الدراجات النارية

بالتفاصيل .. وفد أمني مصري إلى غزة الاسبوع المقبل لتسويق خطّة لابيد

بن براك: قواعد اللعبة تغيرت وإسرائيل لن تتسامح مع إطلاق الصواريخ من غزة

الأخبار الرئيسية

كوخافي يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين وهذا ما أظهره التحقيق مع الزبيدي..

سياسة الوساطات : إسرائيل تريد تهدئة بغزة لكن هذا ما تسعى إليه مصر ..

لم يعلم بخطة النفق .. محامي الزبيدي يكشف تفاصيل جديدة عن ظروفه وأيام تحرره

لبيد يكشف : خطتي بشأن غزة هدفها ممارسة ضغوط على حماس

يجب التعامل مع القطاع بحكمة .. تعليق جديد من بينيت على ربط ملف إعمار غزة بإعادة الجنود الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية