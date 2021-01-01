"عطر فرنسي" يحمل توقيع تامر حسني وزوجته في عيد الحب

وكالات / سما /

أفادت صحيفة "المصري اليوم" بأن الفنان الشهير، تامر حسني، قرر وزوجته، بسمة بوسيل، إطلاق عطر يحمل توقيعهما، وتعاقدا معا على أول إنتاج مشترك بينهما في عالم العطور الفرنسية.

وبحسب "المصري اليوم"، فإنه "من المقرر أن يتوجه تامر وبسمة إلى فرنسا الأسبوع المقبل، لعقد اجتماع خاص مع الشركة المنفذة والاتفاق على مواعيد طرح أول إصدارهما، وتفاصيل الحملة الإعلانية والدعائية العالمية المقرر أن تغزو الوطن العربي في الفترة المقبلة".

كما أشارت الصحيفة المصرية إلى أنه "من المقرر أن يستقر تامر حسنى وزوجته بسمة بوسيل، على عيد الحب المقبل لطرح أول انتاج خاص بهما للجمهور".