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كوخافي يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين وهذا ما أظهره التحقيق مع الزبيدي..

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين وهذا ما أظهره التحقيق مع الزبيدي..



القدس المحتلة / سما /

​أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أن الجيش مستعد لدخول مدينة جنين بقوات كبيرة من أجل اعتقال الأسيرين الفارّين من سجن جلبوع، في حال تأكد وصولهما إليها.

 
وقال كوخافي في مقابلة مع القناة 12 العبرية، إن التحقيق مع الأسير زكريا الزبيدي أظهر أن الأسرى خططوا للذهاب إلى جنين، ومن المحتمل أن يكون أحد الأسرى على الأقل قد وصل بالفعل إلى هناك ويتلقى المساعدة.
 
وأضاف كوخافي أنه في حال تأكد وصول الأسيرين إلى جنين فإن الجيش مستعد لدخولها بقوات كبيرة من أجل اعتقالهما، حتى لو كان ذلك على حساب التأثير على باقي مناطق الضفة الغربية.

وحول الوضع في غزة قال :" الوضع في غزة ليس هادئًا، والجيش يعتبر قطاع غزة أقل الأماكن استقرارًا في الشرق الأوسط، سنهاجم بقوة كلما حدث انتهاك للسيادة أو أذى للمستوطنين، إذا تكررت الأحداث، فسنشن عملية عسكرية أخرى وفق الحاجة.

واضاف :" يلزم منا إجراءان متوازيان تجاه غزة: يجب تقديم المساعدة الإنسانية والاقتصادية بما لا يتجاوز ذلك حتى يتم حل قضية الأسرى والمفقودين - من جهة أخرى أوضّح أن الرسالة الموجهة إلى التنظيم الذي يسيطر على قطاع غزة يجب أن تكون واضحة وقوية وحازمة كلما كانت صفارات إنذار سنرد بقوة".

 

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