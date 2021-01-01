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تويتر تفاجئ أبل بـ"لايك" التفاحة

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تويتر تفاجئ أبل بـ"لايك" التفاحة



وكالات / سما /

فاجأت شركة تويتر نظيرتها آبل بحركة غير متوقعة، فعند الضغط على "زر" لايك، اليوم، بموقع تويتر ستتفاجئ بظهور تفاحة "أبل" الشهيرة بدلا من القلب.

فقد أطلق موقع التدوينات القصيرة تويتر تأثيرا جديدا لزر اللايك تزامنا مع انطلاق مؤتمر أبل اليوم.

اللايك الجديد

وعندما يضغط مستخدم تويتر على "زر" لايك على أي تدوينة فتظهر له تفاحة أبل الشهيرة بدلا من القلب الأحمر عند تويتر وتلتف حول نفسها ثم تختفى.

وانطلق في مدينة كاليفورنيا الأمريكية مؤتمر أبل 2021 "California Streaming"، والذي سيشهد مولد هواتف آيفون 13.

وأعلن تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة عن أحدث إصدار من جهاز “أيباد” ضمن فعاليات مؤتمر أبل السنوي.

وأعلنت شركة أبل الأمريكية رسميا في مؤتمرها السنوي 2021 عن هاتف iPhone 13 الجديد الذي يترقبه الملايين حول العالم.

يأتي هاتف آيفون 13 بخمسة ألوان، وبشاشة أمامية أقوى ومضادة للمياه.

ويطرح عملاق الهواتف الأمريكية "أبل" الجديد، آيفون 13، بسعر 699 دولارا، وخمسة ألوان، وبشاشة أمامية أقوى، ومضادة للمياه.

ويأتي هاتف آيفون 13، يعمل ببطارية تدوم ليوم كامل، كما أنه مزود بخواص تأمين أكثر تطورا تشمل خاصية التعرف على الصوت عبر تطبيق “سيري”.

#لايك #تويتر #أبل #تفاحة #القلب

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