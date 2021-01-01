  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزارتا "التربية" والتعليم العالي تساندان الأسرى بوقفة مؤازرة

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نظمت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وعبر اللجان الحركية في كلتا الوزارتين، اليوم الأربعاء، وقفة دعم وإسناد للأسرى والمعتقلين؛ في رسالة حملت دلالات المؤازرة والوقوف إلى جانب الأسرى وذويهم في ظل الظروف الراهنة التي يمرون بها.

وشارك في هذه الوقفة، التي نُظمت أمام مبنى وزارة التربية، وزيرا التربية مروان عورتاني، والتعليم العالي محمود أبو مويس، ووكيل "التربية" بصري صالح، وأمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، وأعضاء اللجان الحركية في وزارتي التربية والتعليم العالي، وحشد من أسرتي الوزارتين.

وألقى المشاركون كلمات معبرة جددوا فيها تأكيدهم على ضرورة تأصيل روح الوفاء لقضية الأسرى والدفاع عنها والإبقاء على جذوتها متقدة، مطالبين بتكثيف الجهود من أجل الإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين ووقف الممارسات الاحتلالية الهمجية التي تطالهم، كما تخللت الوقفة فقرات تضمنت إلقاء قصائد وطنية جسدت معنى الإرادة والإشادة بصبر الحركة الأسيرة وعنوانها وقهرها للسجن والسجان.

#التربية والتعليم #الأسرى #التعليم العالي

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم": غزة بتصدرها “شرم الشيخ”: ماذا ستفعل الوساطة المصرية؟

محامي الاسيرين محمد ومحمود العارضة يكشف تفاصيل مرعبة بعد لقائهما

عملية نفق الحرية: "عمليات الحفر بدأت نوفمبر الماضي بمشاركة 11 أسيرا"

نائب غانتس يحدد شرطا لإعادة إعمار قطاع غزة

غزة: المواصلات توضح حقيقة منعها إدخال قطع غيار الدراجات النارية

بالتفاصيل .. وفد أمني مصري إلى غزة الاسبوع المقبل لتسويق خطّة لابيد

موقع عبري يكشف عن فشل استخباراتي جديد وتفاصيل جديدة حول نفق الحرية

الأخبار الرئيسية

كوخافي يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين وهذا ما أظهره التحقيق مع الزبيدي..

سياسة الوساطات : إسرائيل تريد تهدئة بغزة لكن هذا ما تسعى إليه مصر ..

لم يعلم بخطة النفق .. محامي الزبيدي يكشف تفاصيل جديدة عن ظروفه وأيام تحرره

لبيد يكشف : خطتي بشأن غزة هدفها ممارسة ضغوط على حماس

يجب التعامل مع القطاع بحكمة .. تعليق جديد من بينيت على ربط ملف إعمار غزة بإعادة الجنود الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية