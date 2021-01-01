  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة : 19 حالة وفاة و2366 إصابة بكورونا في فلسطين

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 19 حالة وفاة و2366 إصابة بكورونا في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 19 وفاة و2366 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت الكيلة الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 141، قلقيلية 67، جنين 172، نابلس 188، سلفيت 53، رام الله والبيرة 140، ضواحي القدس 15، أريحا والأغوار 12، طوباس 13، الخليل 34، بيت لحم 4، قطاع غزة 1527".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 195، قلقيلية 78، جنين 182، نابلس 143، سلفيت 92، رام الله والبيرة 49، ضواحي القدس 6، أريحا والأغوار 4، طوباس 14، الخليل 29، بيت لحم 12، قطاع غزة 1358".

وسجلت 10 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، و4 حالات في طولكرم، حالتان في رام الله والبيرة، حالة في جنين، حالة في سلفيت، حالة في قلقيلية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 77 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 185 مريضاً، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,255,840 بينهم 525,544 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#فيروس كورونا #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم": غزة بتصدرها “شرم الشيخ”: ماذا ستفعل الوساطة المصرية؟

محامي الاسيرين محمد ومحمود العارضة يكشف تفاصيل مرعبة بعد لقائهما

عملية نفق الحرية: "عمليات الحفر بدأت نوفمبر الماضي بمشاركة 11 أسيرا"

نائب غانتس يحدد شرطا لإعادة إعمار قطاع غزة

غزة: المواصلات توضح حقيقة منعها إدخال قطع غيار الدراجات النارية

بالتفاصيل .. وفد أمني مصري إلى غزة الاسبوع المقبل لتسويق خطّة لابيد

موقع عبري يكشف عن فشل استخباراتي جديد وتفاصيل جديدة حول نفق الحرية

الأخبار الرئيسية

كوخافي يهدد بدخول جنين بقوات كبيرة لاعتقال الأسيرين الفارّين وهذا ما أظهره التحقيق مع الزبيدي..

سياسة الوساطات : إسرائيل تريد تهدئة بغزة لكن هذا ما تسعى إليه مصر ..

لم يعلم بخطة النفق .. محامي الزبيدي يكشف تفاصيل جديدة عن ظروفه وأيام تحرره

لبيد يكشف : خطتي بشأن غزة هدفها ممارسة ضغوط على حماس

يجب التعامل مع القطاع بحكمة .. تعليق جديد من بينيت على ربط ملف إعمار غزة بإعادة الجنود الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية