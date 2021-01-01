وزيرة الصحة : 19 حالة وفاة و2366 إصابة بكورونا في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 19 وفاة و2366 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واشارت الكيلة الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 141، قلقيلية 67، جنين 172، نابلس 188، سلفيت 53، رام الله والبيرة 140، ضواحي القدس 15، أريحا والأغوار 12، طوباس 13، الخليل 34، بيت لحم 4، قطاع غزة 1527".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 195، قلقيلية 78، جنين 182، نابلس 143، سلفيت 92، رام الله والبيرة 49، ضواحي القدس 6، أريحا والأغوار 4، طوباس 14، الخليل 29، بيت لحم 12، قطاع غزة 1358".

وسجلت 10 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، و4 حالات في طولكرم، حالتان في رام الله والبيرة، حالة في جنين، حالة في سلفيت، حالة في قلقيلية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 77 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 185 مريضاً، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,255,840 بينهم 525,544 تلقوا الجرعتين من اللقاح.