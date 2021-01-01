خدمات البريج يواصل انتصاراته في دوري "جوال" لكرة السلة

غزة / سما /

واصل فريق خدمات البريج انتصاراته في دوري "جوال" التصنيفي لكرة السلة، عقب فوزه الثمين على شباب المغازي بنتيجة (65/79)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الراحل خلف العجلة في مخيم البريج.

ونجح خدمات البريج بالفوز باللقاء، بعدما سيطر على معظم أرباع اللقاء التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 8/16 لصالح خدمات البريج

الربع الثاني: 19/23 لصالح خدمات البريج

الربع الثالث: 7/23 لصالح شباب المغازي

الربع الرابع: 15/33 لصالح خدمات البريج

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي سائد حميد، دولي سعيدو ضيا زاده، محمد العالول، مسجل محمد الصلحات، ميقاتي مؤمن الجربة، ميقاتي "24 ثانية" مروان حمد.