  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

خدمات البريج يواصل انتصاراته في دوري "جوال" لكرة السلة

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات البريج يواصل انتصاراته في دوري "جوال" لكرة السلة



غزة / سما /

واصل فريق خدمات البريج انتصاراته في دوري "جوال" التصنيفي لكرة السلة، عقب فوزه الثمين على شباب المغازي بنتيجة (65/79)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الراحل خلف العجلة في مخيم البريج.

ونجح خدمات البريج بالفوز باللقاء، بعدما سيطر على معظم أرباع اللقاء التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 8/16 لصالح خدمات البريج 

الربع الثاني: 19/23 لصالح خدمات البريج

الربع الثالث: 7/23  لصالح شباب المغازي

الربع الرابع: 15/33  لصالح خدمات البريج 

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي سائد حميد، دولي سعيدو ضيا زاده، محمد العالول، مسجل محمد الصلحات، ميقاتي مؤمن الجربة، ميقاتي "24 ثانية" مروان حمد.

#دوري جوال #كرة السلة #خدمات البريج #شباب المغازي

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم": غزة بتصدرها “شرم الشيخ”: ماذا ستفعل الوساطة المصرية؟

عملية نفق الحرية: "عمليات الحفر بدأت نوفمبر الماضي بمشاركة 11 أسيرا"

نائب غانتس يحدد شرطا لإعادة إعمار قطاع غزة

غزة: المواصلات توضح حقيقة منعها إدخال قطع غيار الدراجات النارية

بالتفاصيل .. وفد أمني مصري إلى غزة الاسبوع المقبل لتسويق خطّة لابيد

موقع عبري يكشف عن فشل استخباراتي جديد وتفاصيل جديدة حول نفق الحرية

بن براك: قواعد اللعبة تغيرت وإسرائيل لن تتسامح مع إطلاق الصواريخ من غزة

الأخبار الرئيسية

سياسة الوساطات : إسرائيل تريد تهدئة بغزة لكن هذا ما تسعى إليه مصر ..

لم يعلم بخطة النفق .. محامي الزبيدي يكشف تفاصيل جديدة عن ظروفه وأيام تحرره

لبيد يكشف : خطتي بشأن غزة هدفها ممارسة ضغوط على حماس

يجب التعامل مع القطاع بحكمة .. تعليق جديد من بينيت على ربط ملف إعمار غزة بإعادة الجنود الأسرى

محامي الاسيرين محمد ومحمود العارضة يكشف تفاصيل مرعبة بعد لقائهما

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية