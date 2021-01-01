المدير الرياضي لباريس يصفع ريال مدريد : مبابي لن يرحل بنهاية الموسم

وكالات / سما /

صرح البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بأنه يتوقع استمرار النجم كيليان مبابي مع الفريق عقب انتهاء هذا الموسم، ليدمر أحلام ريال مدريد الإسباني بشأن التعاقد معه.

وارتبط اسم كيليان مبابي بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف، وسط اهتمام ريال مدريد بضمه.

وبالفعل قام ريال مدريد بتقديم أكثر من عرض لشراء كيليان مبابي قبل أيام قليلة من انتهاء الميركاتو، ولكن إدارة باريس سان جيرمان رفضت.

وبالرغم من انتهاء عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، إلا أن إدارة باريس سان جيرمان واثقة من تجديد عقده بنهاية المطاف.

وتحدث ليوناردو حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “تجديد عقد مبابي؟ لا أرى مبابي يغادر باريس سان جيرمان نهاية هذا الموسم، ولا أحد يفكر في مستقبل باريس سان جيرمان بدون كيليان”.

وأضاف “ميسي، ونيمار، ومبابي ليسوا شيئاً يجب النظر إليه لمدة عام واحد فقط. أعتقد أنهم متكاملون جداً، وكل نجم و رقم واحد في المركز الذي يلعب فيه، لذا لا أرى غيرة بينهم”.

وأطلق أسهمه صوب ريال مدريد قائلاً “لم نكن سعداء بسلوك ريال مدريد من خلال التفاوض مع أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات”.

وأضاف “كنا واضحين بشأن موقفنا، فالعرض لم يكن كافياً، لقد كان أقل مما دفعناه في السابق، ولم يأتِ العرض الأخير الذي تحدثوا عنه، لذلك لا يمكنك تغيير خططك على هذا النحو في آخر أيام الميركاتو”.