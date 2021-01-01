ليفاندوفسكي: سيطرنا على برشلونة تماماً ولم نفكر إلا في الفوز

وكالات / سما /

أكد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف فريق بايرن ميونخ الألماني، أن فريقه سيطر على برشلونة الإسباني تماماً في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء في ملعب الكامب نو.

وعاد ليفا ورفاقه من كتالونيا بفوز ساحق على البارسا بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال أوروبا.

وقال ليفاندوفسكي الذي سجل ثنائية في مرمى البارسا في اللقاء “جئنا إلى هنا من أجل الفوز بالمباراة، وبالطبع نعرف أن علينا إظهار الاحترام لبرشلونة”.

وأضاف مفيداً “عندما تلعب في الكامب نو ضد برشلونة، يكون الخصم دوماً في منتهى الخطورة، ولكن اليوم نجحنا في فرض سيطرتنا على البارسا طوال اللقاء، وأثبتنا أننا جئنا بالفعل من أجل الانتصار وحصد النقاط الثلاث”.

وعن هدفه الأول الذي سجله بعد متابعة التسديدة العائدة من القائم لجمال موسيالا قال” ربما يظن الناس أن تسجيل الهدف كان سهلاً، لكنه لم يكن كذلك”.

وأضاف مفيداً “كان هناك مدافع على يساري، لم أملك الكثير من الوقت أو المساحة للتفكير عما يتوجب عليّ فعله، لم أستطع فعلت أفضل مما فعلت بالكرة، كنت أعرف أنه يتوجب عليّ الإسراع ولمس الكرة بشكل جيد لمحاولة التسجيل بهذا الشكل”.