تشيلسي يتخطى زينيت العنيد و يوفنتوس ينتصر بأريحية في مالمو

وكالات / سما /

نجح فريق تشيلسي في تخطي عقبة زينيت سان بطرسبرج العنيد بالفوز بهدف واحد سجله روميلو لوكاكو، ليبدأ حامل اللقب مسيرته بنتيجة مهمة.

وجد تشيلسي صعوبات في فك شفرة الدفاع الفريق الروسي، والذي كان يشكل أكثر من حائط دفاعي منيع منع نجوم فريق تشيلي في الخط الأمامي من التنفس.

ورغم وجود عدد من الفرص للبلوز عبر لوكاكو الذي حاول الهروب من الرقابة، أو محاولات من الطرف الأيمن عبر ريس جيمس لكنهم فشلوا في تحقيق المطلوب وتسجيل هدف في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ومع تزايد الصعوبات حاول البلوز إيجاد حلول مختلفة، وذلك عبر التسديدات مثل تسديدة أنتونيو روديجير من مكان بعيد.

ولكن مع مرور الوقت وجد تشيلسي اللاعب الذي يصنع له الحسم والذي كان الهدف روميلو لوكاكو، وذلك عبر كرة عرضية رائعة من أزبليكويتا ولكن مع ارتقاء ولا أروع وأكثر دقة من لوكاكو الذي وجه الكرة بضربة رأسية رائعة في شباك زينيت.

أما في السويد فقد نجح يوفنتوس في الانتفاضة بالفوز على مالمو بثلاثية نظيفة، وهي نتيجة مهمة للغاية لأبناء المدرب ماسيمليانو أليجري.

سجل أليكس ساندرو الهدف الأول لليوفي بعد استغلال عرضية كوادرادو فوجه الكرة بضربة رأسية مميزة في شباك الفريق السويدي، وفي نهاية الشوط أضاف ديبالا هدفاً من ركلة جزاء ثم هدف آخر سجله موراتا من انفراد تعامل معه بشكلٍ مثالي، ليحقق اليوفي أول انتصار له في هذا الموسم بعد بداية سيئة في الدوري الإيطالي.