فيديو.. بايرن ميونخ يكتسح برشلونة على أرضه بثلاثية

وكالات / سما /

حقق بايرن ميونخ فوزاً مُستحقاً على برشلونة بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في المُباراة التي أقيمت بينهما في مُستهل مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وجاء فوز البايرن على أرض ملعب كامب نو بحضور جماهيري كان يُمني النفس برد الدين للبافاريين، ولكن دقائق المُباراة التسعين أظهرت تفوقاً كاسحاً لأبناء بافاريا.

هدف المُباراة الأول سجله توماس مولر في الدقيقة 34 وذلك بعد تسديدة قوية غالطت تير شتيجن بعد تغيير مسار الكرة عقب اصطدامها بالمُدافع الكتالوني إيريك جارسيا.

وانتظر البافاريون للدقيقة 56 لتسجيل الهدف الثاني الذي سجله الهداف روبرت ليفاندوفسكي الذي استغل كرة مرتدة من القائم بعد تسديدة قوية.

وفي الدقيقة 83 سجل ليفاندوفسكي الهدف الثالث بعد استعراض فني رائع تلاعب خلاله الهداف البولندي بالمُدافع جيرارد بيكيه قبل أن يُطلق تسديدة صاروخية في مرمى تير شتيجن.

وفي المُباراة الثانية من المجموعة تعادل دينامو كييف الأوكراني مع ضيفه بنفيكا البرتغالي سلبياً بدون أهداف، وهي النتيجة التي تجعل برشلونة مُتذيلاً الترتيب بعد الجولة الأولى بدون نقاط خلف بايرن ميونخ صاحب النقاط الثلاثة ودينامو كييف وبنفيكا ولكل منهما نقطة واحدة.

وسيستضيف بنفيكا على أرض ملعبه دا لوز المُباراة المُقبلة فريق برشلونة يوم 29 سبتمبر، وفي نفس اليوم سيحل دينامو كييف ضيفاً على بايرن ميونخ في ملعب أليانز أرينا.