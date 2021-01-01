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الصحة تعلن أماكن سحب عينات PCR في الفترة المسائية لكل محافظات غزة

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تعلن أماكن سحب عينات PCR في الفترة المسائية لكل محافظات غزة



غزة / سما /

أصدرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن اعتماد أماكن عمليات سحب عينات الـ PCR فى الفترة المسائية في كل محافظات قطاع غزة.

وقالت الصحة إنه تم اعتماد المراكز التالية لعمليات سحب عينات ال PCR فى الفترة المسائية التي تمتد حتى الساعة السابعة مساء، وذلك ابتداء من اليوم الاربعاء الموافق 2021/9/15 في المراكز التالية:

▪️عيادة مسقط الشمال في محافظة شمال غزة

▪️ عيادة مسقط الرحمة (الشجاعية) فى محافظة غزة.

▪️عيادة شهداء دير البلح في المحافظة الوسطى.

▪️عيادة شهداء خانيونس في محافظة خان يونس.

▪️ عيادة شهداء رفح"أبو الوليد" في محافظة رفح.

▪️تبقى مراكز الرعاية الصحية الاولية التابعة للوزارة والمعلن عنها سابقا وعددها17 مركزا صحيا فى اتم الجهوزية لسحب عينات الPCR خلال الفترة الصباحية

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