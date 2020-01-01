الصحة الإسرائيلية: 9407 إصابة بكورونا ترفع الحالات النشطة لـ83787

القدس المحتلة / سما /

​شخصت 9407 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 83787 إصابات، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ومع التراجع الطفيف بالحالات التي تم تشخيصها والانخفاض بالإصابات الخطيرة التي ترقد بالمستشفيات، سجل مُعامل تناقل العدوى (R) ارتفاعا وتوقف عند 1.06 بعد أن سجل انخفاضا بمطلع الأسبوع وصل إلى أقل من 1.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة السابعة صباحا، شخصت 43 إصابة جديدة ليبلغ إجمال الإصابات النشطة 83787 إصابة نشطة، بينما بلغ إجمالي وفيات كورونا 7438 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في آذار/مارس 2020.

ويرقد في أقسام كورونا 1038 مصابا، بينهم 653 مصابا بحالة خطيرة، و193 بحالة متوسطة، بينما تم ربط 192 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتظهر إحصاءات وزارة الصحة بأن 173 ألف مواطن يتواجدون بالحجر الصحي بسبب مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا، علما أن 4.4 مليونا أخضعوا لحجر صحي منزلي أو فندقي منذ الإعلان عن انتشار كورونا في آذار من العام الماضي.

وسجت فحوصات كورونا انخفاضا بسبب عدم الإقبال على الفحوصات بسبب الأعياد اليهودية، حيث ستوقف محطات الفحص عند الساعة 12 ظهرا وغدا الخميس عن إجراءات الفحوصات بسبب "يوم الغفران"، إذ تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 165 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 5.7% منها موجبة.

أما بما يتعلق في انتشار كورونا في مدارس البلاد، يستدل من إحصاءات وزارة التربية والتعليم أن منذ افتتاح العام الدراسي مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، فإن 3709 من أعضاء هيئات التدريس والمعلمين شخصت إصابتهم بالفيروس أو تم إلزامهم بالحجر الصحي، بينما 163 ألف طالب شخصت إصابتهم بالفيروس أو يتواجدون بالحجر الصحي.