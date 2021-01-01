وزير العمل يبحث مع السفير الدنماركي سبل التعاون المشترك

رام الله / سما /

بحث وزير العمل د.نصري أبو جيش مع سعادة السفير الدنماركي في فلسطين كيتل كارلسن سبل التعاون المشترك بين البلدين، ومشاركة القضايا التي تخص سوق العمل وتوفير ظروف عمل لائقة، وبناء القدرات لجميع الفئات وبالأخص النساء، الشباب وذوي الإعاقة باعتبارها من أهم شرائح المجتمع التي يجب ادماجها في سوق العمل.



وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تم إطلاقها خلال المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي، ودورها في توفير فرص عمل للشباب، وإنشاء مشاريع ريادية، وخلق فرص عمل في مجال الزراعة وبالأخص في بيئة عمل النساء العاملات في المستوطنات.



وأعرب سعادة السفير الدنماركي عن سعادته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تأتي في إطاررؤية مملكة الدنمارك ومساهمتها في التنمية بالأراضي الفسطينية، وأبدى تطلعه للعمل بشكل مشترك مع الوزارة من أجل توفير فرص العمل والتنمية المطلوبة لجميع الفئات .