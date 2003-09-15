الأسير نهار السعدي من جنين يدخل عامه الـ19 في الأسر

جنين / سما /

دخل الأسير نهار أحمد السعدي ( 40 عاماً) من مدينة جنين، اليوم الأربعاء ، عامه الـ19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن سلطات الإحتلال عزلت الأسير السعدي لفترة طويلة، وأصيب على إثرها بعدة أمراض أبرزها آلام في العظام، والتواء في العمود الفقري، وهو يعاني حالياً من مشاكل في المعدة والقولون منذ سنوات.

وأضاف أن عائلة الأسير السعدي حرمت من زيارته لسنوات ضمن سياسة العقاب الجماعي، التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى.

يشار الى أن الأسير السعدي معتقل منذ تاريخ 15/9/2003، وقد حكم عليه بالسجن المؤبد أربع مرات، إضافة إلى 20 عاماً أخرى.