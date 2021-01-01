  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يجب التعامل مع القطاع بحكمة .. تعليق جديد من بينيت على ربط ملف إعمار غزة بإعادة الجنود الأسرى

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يجب التعامل مع القطاع بحكمة .. تعليق جديد من بينيت على ربط ملف إعمار غزة بإعادة الجنود الأسرى



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي الوزراء نفتالي باعاد اليوم الأربعاء، إن ملف اعمار قطاع غزة غير مرتبط بإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع، وفقًا للقناة 13 العبرية.

 
وأضاف بينيت، "يجب الفصل بين هذين الملفين، ويجب التعامل مع قطاع غزة بحكمة".
 
وفي موضع الأسرى، قال رئيس الحكومة: إنه لن يتم الافراج عن أسرى فلسطينيين "لطخت أيديهم بالدم"؛ لكن ستتضمن أي صفقة قادمة مع حماس أسرى أمنيين.
 
وتطرق إلى لقاءه بالرئيس المصري، قائلًا: "السيسي رجل مخلص وجذير بالثقة، وكان من المهم تسخيره لكبح جماح حماس والمساعدة في منع تهريب الصواريخ إلى غزة".
 
وعلى هامش اللقاء مع القناة العبرية، تقدم بينيت بالاعتذاء لعائلة الجندي القناص "برئيل حدريا شموئيلي" الذي قتل على حدود غزة.

#نفتالي بينت #اسرائيل #الجنود الاسرى #حماس #غزة #اعادة اعمار غزة

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم": غزة بتصدرها “شرم الشيخ”: ماذا ستفعل الوساطة المصرية؟

عملية نفق الحرية: "عمليات الحفر بدأت نوفمبر الماضي بمشاركة 11 أسيرا"

نائب غانتس يحدد شرطا لإعادة إعمار قطاع غزة

غزة: المواصلات توضح حقيقة منعها إدخال قطع غيار الدراجات النارية

موقع عبري يكشف عن فشل استخباراتي جديد وتفاصيل جديدة حول نفق الحرية

بن براك: قواعد اللعبة تغيرت وإسرائيل لن تتسامح مع إطلاق الصواريخ من غزة

وصول مرتبات المستشفى الميداني الأردني إلى قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

لبيد يكشف : خطتي بشأن غزة هدفها ممارسة ضغوط على حماس

الصحة في غزة: تسجيل 10 حالات وفاة و 1527 اصابة جديدة بفيروس كورونا

محامي الاسيرين محمد ومحمود العارضة يكشف تفاصيل مرعبة بعد لقائهما

بالتفاصيل .. وفد أمني مصري إلى غزة الاسبوع المقبل لتسويق خطّة لابيد

السنوار

"يسرائيل هيوم": غزة بتصدرها “شرم الشيخ”: ماذا ستفعل الوساطة المصرية؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية