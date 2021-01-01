يجب التعامل مع القطاع بحكمة .. تعليق جديد من بينيت على ربط ملف إعمار غزة بإعادة الجنود الأسرى

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلي الوزراء نفتالي باعاد اليوم الأربعاء، إن ملف اعمار قطاع غزة غير مرتبط بإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع، وفقًا للقناة 13 العبرية.



وأضاف بينيت، "يجب الفصل بين هذين الملفين، ويجب التعامل مع قطاع غزة بحكمة".



وفي موضع الأسرى، قال رئيس الحكومة: إنه لن يتم الافراج عن أسرى فلسطينيين "لطخت أيديهم بالدم"؛ لكن ستتضمن أي صفقة قادمة مع حماس أسرى أمنيين.



وتطرق إلى لقاءه بالرئيس المصري، قائلًا: "السيسي رجل مخلص وجذير بالثقة، وكان من المهم تسخيره لكبح جماح حماس والمساعدة في منع تهريب الصواريخ إلى غزة".



وعلى هامش اللقاء مع القناة العبرية، تقدم بينيت بالاعتذاء لعائلة الجندي القناص "برئيل حدريا شموئيلي" الذي قتل على حدود غزة.