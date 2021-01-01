205 مستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى"

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد "الأقصى" المبارك، على شكل مجموعات استفزازية متتالية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن 205 مستوطنين، اقتحموا الأقصى عبر باب المغاربة إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد، ونفذوا جولات في باحاته، وأدوا صلوات تلمودية في الجزء الشرقي من الأقصى.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، حذر من الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم والمنظمات المتطرفة ضد المقدسات الفلسطينية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي في الخليل، بهدف المس بهما.