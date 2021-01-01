رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها، خبر وقوع عشرات الإصابات والاعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال أعقبت التظاهرات الداعمة والمساندة للأسرى في سجون الاحتلال.

كما تناولت الصحف، تسجيل 6 وفيات بـ "كورونا" ورصد 2753 إصابة جديدة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- المالكي: الرئيس يلقي خطابا هاما مسجلا بالفيديو في 24 الجاري أمام الجمعية العامة

- مخابرات الاحتلال تعرقل زيارة محامي هيئة الأسرى لأسيرين من أسرى نفق الحرية

- مسيرة دعم وإسناد للأسرى بالضفة وإصابات على حاجز حوارة وفي بيت لحم وسعير

- الرئيس ينعي المناضلة سلافة حجاوي

- "الثقافة" والاتحاد العام للكتاب والأدباء ينعيان الشاعرة والمترجمة سلافة حجاوي

- اشتية يلتقي الفوج الثاني من برنامج "البرمجة للشباب"

- تأجيل محاكمة المتهمين في قضية نزار بنات للأسبوع المقبل

- 6 وفيات بـ"كورونا".. شحنة أدوية بأكثر من 12 مليون شيقل إلى غزة

* "الأيام":

- "هيئة الأسرى": انتزعنا قرارا بزيارة أسرى جلبوع ومخابرات الاحتلال تسمح بلقاء اثنين فقط

- الأسير الجريح شوامرة في وضع صحي خطير لكنه مستقر

- عشرات الإصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال أعقبت تظاهرات مساندة للأسرى

- الاحتلال يواصل البحث عن كممجي ونفعيات.. حواجز وأعمال تمشيط واسعة في الناصرة

- الأسرى يقرون خطة للإضراب المفتوح عن الطعام يوم الجمعة بعد فشل الاجتماع مع إدارة السجون

- تفاصيل جديدة عن "الهروب العظيم" وعشرة أسرى آخرين كانوا على علم به

- مسؤولون إسرائيليون: لن نوافق على الإفراج عن "سجناء قاتلين"

- بينيت: تسوية طويلة الأمد في غزة أو اللجوء لـ "بدائل أخرى"

- 6 وفيات بـ "كورونا" ورصد 2753 إصابة

- الكيلة: نحن نمر في مرحلة حساسة للغاية

* "القدس":

- الرئيس يلقي كلمة هامة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 الجاري

- الفعاليات المساندة للأسرى تتواصل في ظل استمرار هجمة القمع الإسرائيلية ضدهم

- إصابات خلال مواجهات في الضفة وتوغل محدود في الضفة وتوغل محدود بغزة

- 6 وفيات و2753 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع

- بينيت: لا معنى للقاء "أبو مازن" ولن نفرج عن أسرى قتلوا إسرائيليين

- مصادر إسرائيلية: لا تقدم في صفقة التبادل مع حماس

- الجنرال يتسحاق بريك: الجيش الإسرائيلي غير مستعد للحرب المقبلة