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مواجهات عند حاجز الجلمة العسكري والاحتلال يداهم يعبد والعرقة

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اندلعت الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز الجلمة العسكري، وعلى الشارع المحاذي لمستوطنة "دوتان" بمحافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية ، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في الموقعين عقب فعاليتين مساندتين للأسرى، أشعل خلالهما الشبان الإطارات ورشقوا مركبات الاحتلال بالحجارة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقرية العرقة، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، ونشرت فرقة مشاة بين حقول الزيتون وبمحاذاة جدار الفصل العنصري.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في يعبد الليلة الماضية الشابين نزال جمال تركمان، ومحمود عزيز تركمان.

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