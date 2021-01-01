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انخفاض على درجات الحرارة وسقوط امطار خفيفة ليلاً

الأربعاء 15 سبتمبر 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض على درجات الحرارة وسقوط امطار خفيفة ليلاً



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاربعاء، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وفي ساعات المساء والليل يحتمل سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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