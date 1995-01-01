غزة: المواصلات توضح حقيقة منعها إدخال قطع غيار الدراجات النارية

غزة /سما/

نفت وزارة النقل والمواصلات بغزة، منعها إدخال أي قطع غيار للدراجات النارية لقطاع غزة.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، "خليل الزيان": "إن الاحتلال لا يسمح بدخول قطع غيار الدراجات النارية ولا تدخل أصلًا من مصر لذلك لا يوجد قرار بمنع إدخالها، وما أثير حول ذلك هو محض إشاعات".

وذكر "الزيان" ، أن الاحتلال يمنع إدخال قطع غيار الدراجات النارية منذ العام 1995م، وكانت تدخل قطع الغيار عبر الأنفاق مع مصر قبل أن يتم هدمها.

وأكد أن وزارته لم تتلف أي قطعة غيار تم إدخالها بالتهريب عبر معبر كرم أبوسالم، ويتم إدخال قطع الغيار المهربة للتخفيف عن الناس.

وطالب الزيان وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بتحري الدقة قبل تداول أي معلومة تخص أي جهة رسمية.