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المطارد حسن شوكة يسلم نفسه للاحتلال في بيت لحم

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
المطارد حسن شوكة يسلم نفسه للاحتلال في بيت لحم



بيت لحم /سما/

 سلم المطارد حسن شوكة من مدينة بيت لحم نفسه لقوات الاحتلال مساء اليوم، وذلك بعد عدة محاولات فاشلة لاعتقاله خلال الأيام الماضية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عصر اليوم الثلاثاء، زوجة حسن شوكة في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال منطقة شارع الصف، وقامت بمحاصرة منزله، ويأتي ذلك بعد اعتقال ووالده وشقيقه الأسبوع الماضي.

يشار إلى ان حسن شوكة أمضى في السجن ما يزيد عن 13 عاما، وهو متزوج ولديه طفل وطفلة، وكان الاحتلال قد افرج عنه قبل 3 شهور، بعد اعتقاله الاخير لمدة 20 شهرا، وكانت قوات الاحتلال تقوم بعميات اقتحام يومي لاعتقاله، وتمارس سياسة الضغط من خلال اعتقال أقاربه لتسليم نفسه.

#حسن شوكة

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