  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فتح": نقف موحدين خلف أسرانا الأبطال وهم رمز نضالنا

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": نقف موحدين خلف أسرانا الأبطال وهم رمز نضالنا



رام الله /سما/

دعت حركة "فتح"، على لسان عضو مجلسها الثوري، المتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، أبناء شعبنا إلى أوسع مشاركة في المسيرات الجماهيرية الواسعة نصرة وإسنادا لأسرانا البواسل الأبطال، في ظل ما يتعرضون له من تعذيب واضطهاد خلف قضبان الاحتلال.

وأكد القواسمي، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، أن حركة "فتح" بكل أذرعها، وشعبنا بكل قواه وفي كل أماكن تواجده، لن يتركوا أسرانا البواسل وحدهم أمام هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، و"مخطئة إسرائيل إن ظنت أنها قادرة على الاستفراد بهم، فهم رمز نضالنا وكرامتنا وعنوان المقاومة، وشعبنا وأحرار العالم سيهب نصرة لأسرى الحرية".

#حركة فتح #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

مصر تنقل رسالة تهديد اسرائيلية لحماس وهذا ما جاء فيها ..

فيديو: هكذا رد جورج قرداحي على سؤال محرج بعدما صار وزير الإعلام

موقع عبري يكشف عن فشل استخباراتي جديد وتفاصيل جديدة حول نفق الحرية

نائب غانتس يحدد شرطا لإعادة إعمار قطاع غزة

بن براك: قواعد اللعبة تغيرت وإسرائيل لن تتسامح مع إطلاق الصواريخ من غزة

اسعار العملات مقابل الشيكل

لهذا السبب .. بايدن يجمد ويحجب بعض المساعدات العسكرية لمصر

الأخبار الرئيسية

السنوار

"يسرائيل هيوم": غزة بتصدرها “شرم الشيخ”: ماذا ستفعل الوساطة المصرية؟

بينت يصف السلطة الفلسطينية بـ"الفاشلة": أعارض إقامة دولة فلسطينية.. ولا فائدة من لقاء أبو مازن

عملية نفق الحرية: "عمليات الحفر بدأت نوفمبر الماضي بمشاركة 11 أسيرا"

وزيرة الصحة تكشف تفاصيل إتلاف شحنة لقاحات كانت في طريقها إلى قطاع غزة

نائب غانتس يحدد شرطا لإعادة إعمار قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية